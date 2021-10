Cerca de 50 doentes, com ordem para internamento, esperaram ontem várias horas na sala de espera do serviço de Observação da Urgência do Hospital de Faro. Houve quem aguardasse uma noite e uma manhã inteira em cadeiras de rodas, em macas, e quem esperasse, sentado, em assentos de plástico. A espera durou até que houvesse uma cama vaga no serviço onde iria ser internado.