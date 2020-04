Doentes dados como curados do coronavírus com um teste negativo e sem sintomas

Os doentes com Covid-19 que estão no domicílio passam a ser considerados recuperados se ao fim de 14 dias tiverem um único teste negativo e já não tiverem sintomas. Já no caso dos doentes internados em hospitais, continua a ser necessário ter dois testes negativos, com um intervalo de 24 horas, para serem considerados recuperados.



"Os doentes ligeiros, que fiquem no domicílio e que tenham sintomas ligeiros, têm a indicação para fazer um único teste e são considerados recuperados se o teste der negativo. É um passo em frente", frisou este sábado Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. Até agora, todos os infetados precisavam de ter dois testes negativos, com um intervalo de 24 horas, para serem considerados recuperados.

Segundo a responsável, as alterações decorrem "de evidências científicas, das orientações das organizações internacionais, da experiência dos outros países e da avaliação" ao trabalho feito em Portugal.

No relatório de situação de sábado, há mais 26 mortos face a sexta-feira (passam a ser 880) e mais 595 casos confirmados, elevando para 23 392 o número de infetados em Portugal. Estão recuperados 1277 doentes. Portugal mantém-se no top20 a nível mundial dos países com mais infetados (17º) e com mais óbitos (18º). No número de casos por milhão de habitantes, ocupa o 7º lugar em todo o Mundo (países com mais de 5 milhões de habitantes) e é o 3º país no Mundo (dos que têm mais de 5 milhões de habitantes) no número de testes por milhão de população.



