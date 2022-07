Sobrelotação da urgência do Garcia de Orta obriga a desviar doentes para outros hospitais

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) está, desde as 08h00 desta quarta-feira, a desviar os doentes da urgência do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, para outros hospitais com capacidade para os atender.

A informação foi confirmada ao CM por fonte oficial do HGO, que estima que "este desvio de doentes dure até às 08h00 de amanhã [quinta-feira], 21 de Julho".

"Na origem desta decisão do HGO está a sobrelotação das urgências. O acionamento do desvio de doentes por parte do CODU é uma medida normal, já que os hospitais da área metropolitana de Lisboa trabalham em rede. Nenhum doente fica sem assistência", acrescentou a mesma fonte.

Na prática, os doentes que se dirigirem pelos próprios meios à urgência do HGO, têm tratamento garantido. Quem tiver de ser transportado em ambulância INEM ou de bombeiros, será desviado para um hospital que esteja disponível.