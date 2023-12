Doentes do Hospital de Santa Maria com pulseira verde esperaram mais de 15 horas

A véspera de Natal fica marcada por uma manhã complicada na maior parte das urgências dos hospitais da área da Grande Lisboa.



Os dados referentes aos tempos médios de espera do Serviço Nacional de Saúde indicaram períodos de várias horas que os doentes aguardaram para serem vistos por um médico.





Em Lisboa, no Hospital de Santa Maria o tempo de espera na urgência geral chegou a mais de 15 horas para os doentes com pulseira verde. Na amarela foram necessárias mais de quatro horas.Também no Beatriz Ângelo, em Loures, a pulseira amarela implicou um tempo de espera superior a 12 horas.Por sua vez, em Vila Franca de Xira os utentes com pulseira verde aguardaram mais de 10 horas e no Amadora-Sintra mais de 13 horas.Os elevados tempos de espera ocorreram num período em que o país enfrenta uma epidemia de gripe.Ao mesmo tempo, em perto de metade das urgências verificam-se restrições em algumas especialidades por falta de médicos.