'Em linha consigo’ é o programa criado pela Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULS) de Bragança que permite aos doentes internados comunicar com os familiares. Uma vez que em tempo de pandemia as visitas hospitalares estão proibidas, a ULS nos hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, disponibiliza tablets para que os pacientes, que não têm acesso a estes meios, possam falar com os familiares através do WhatsApp ou visualizar uma mensagem gravada.“Queremos garantir que os que não dispõem desses meios ou dessa capacidade possam manter a rede de contactos e de afetos que é fundamental para o bem-estar emocional e para o desenvolvimento de toda terapia”, explica Elisa Dias, administradora do Hospital de Bragança.