Doentes internados em garagem no Hospital de Vila Franca de Xira

Um alerta da Ordem dos Médicos deu esta segunda-feira conta da falta de condições do Hospital de Vila Franca de Xira, em Lisboa, onde existem doentes internados na garagem.

Segundo disse o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, o hospital transformou uma garagem em enfermaria covid-19, mas "acabou a covid" e "ela continua a ser necessária".

A administração, disse, "tem feito o que consegue fazer com as regras que tem", lembrando que "tem menos armas e armas menos potentes do que tinha uma administração que era autónoma, com capacidade para tomar decisões".

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, alertou que há médicos naquele hospital com "550 ou 600 horas de trabalho extraordinário", o que mostra que "algo está mal".

Roque da Cunha exemplificou ainda que há serviços, como gastroenterologia, em que as listas de espera para os doentes externos fazerem exames "são de dois anos": "Há um aumento das listas de espera, diminuição das equipas, diminuição de profissionais", resumiu.

Contactado pela Lusa, o Conselho de Administração do hospital não quis fazer comentários quanto ao teor das declarações da OM, por desconhecê-las. Contudo, relativamente aos doentes internados na garagem, disse que a "anterior gestão privada" abriu uma ala de internamento, "ocupando uma zona do parque estacionamento subterrâneo".

Afirmando que iniciou um processo de "requalificação deste espaço", a administração acrescentou que "estão a ser tomadas medidas por forma a melhorar as condições de segurança clínica, quer para os profissionais de saúde, quer para os doentes" internados naquele espaço.

O hospital de Vila Franca de Xira serve cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.