O número de doentes com Covid-19 internados nos hospitais registou esta sexta-feira uma redução de 99 pessoas para um total de 2754. Os internamentos caíram pelo quarto dia seguido e atingiram os valores mais baixos das últimas seis semanas, desde 10 de novembro. Nos últimos quatro dias o número de doentes hospitalizados sofreu uma redução de 404. Já os doentes em Cuidados Intensivos são agora 504, menos um do que na véspera.









A Direção-Geral da Saúde anunciou mais 65 óbitos, abaixo da média diária de 72 mortos nos últimos sete dias. Houve 29 óbitos na região Norte, 23 em Lisboa e Vale do Tejo, dez na região Centro e três no Alentejo. O total de mortos é agora de 6478.

O número de novos casos foi de 4146, sendo o terceiro dia acima dos quatro mil. O maior número de novas infeções ocorreu a Norte com 1697. Em Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1463 novas infeções. Na região Centro registaram-se mais 620 casos. Já no Alentejo foram assinalados mais 201 e, no Algarve, mais 125. A Madeira registou 11 novas infeções e os Açores mais 29. O número de doentes recuperados foi de 2593 nas últimas 24 horas. Os casos ativos subiram em 1488, para um total de 70 178 infeções ativas.





A linha SNS24 recebeu já mais 3,670 milhões de chamadas este ano, depois de em 2019 se ter ficado pelos 1,5 milhões. “Mais do que já duplicámos o número de chamadas atendidas no ano passado”, revelou Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). O mês com mais chamadas foi novembro, com um total de 816 mil ligações efetuadas. O responsável nota que este foi “o ano com a maior procura de sempre”, pelo que foi preciso reforçar o número de efetivos. “No início da pandemia, o número de profissionais de saúde não chegaria a 1000 e hoje serão mais de 5600”, afirmou, frisando que muitos trabalham “à distância a partir de suas casas”.





Goes Pinheiro nota que houve também uma reformulação da operacionalidade do sistema. Por outro lado, os utentes recebem também apoio psicológico de especialistas. “Diversificámos as profissões que hoje prestam serviço na linha; continuam a ser maioritariamente enfermeiros, mas temos também psicólogos, médicos-dentistas, farmacêuticos e também estudantes de Medicina do sexto ano”, referiu o dirigente, que admitiu os problemas registados no primeiro pico da pandemia, em março.

Diretora garante que não houve surtos



Maria Cortes, diretora da Linha SNS24, garante que não houve qualquer surto nos ‘call-centers’. Segundo a responsável, em nove meses a capacidade do serviço subiu de 200 para duas mil chamadas em simultâneo.





Apoio será garantido durante a vacinação



A Linha SNS24 vai dar assistência durante a vacinação contra a Covid-19. “Será um dos elementos de apoio”, afirmou Goes Pinheiro, admitindo que os moldes estão por definir.





Linha não termina após a pandemia



O responsável pela linha prevê que o contacto com utentes não terminará com a pandemia e “fará parte da vida dos portugueses de forma continuada”.