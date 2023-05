Doentes não urgentes podem ser recusados em hospitais e encaminhados para centros de saúde

Os hospitais vão passar a poder recusar doentes não urgentes a a reencaminhá-los para centros de saúde. Projeto-piloto começa a ser testado esta quarta-feira na Póvoa de Varzim/Vila do Conde, informa o Jornal de Notícias.A Linha SNS24 vai pode passar a marcar consultas no centro de saúde. O projeto tem como objetivo reduzir as filas de espera das urgências e libertar profissionais para o atendimento de casos urgentes.No local onde está a ser testado o projeto-piloto, os utentes podem marcar uma consulta ao ligar para o SNS24. Os médicos de família também poderão encaminhar doentes para serem vistos por especialistas em poucas horas.