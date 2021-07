Doentes oncológicos infetados com SARS CoV-2 produzem anticorpos contra o vírus

Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, aborda a resposta de doentes oncológicos ao vírus.



O estudo foi

publicado recentemente na revista científica

Passado mais de um ano de pandemia, os estudos sobre a Covid-19 e a resposta dos infetados ao vírus multiplicam-se. Um dos mais recentes, levado a cabo pela equipa médica da enfermaria 2-A do The Oncologist e teve como missão avaliar a reação de doentes oncológicos à infeção por SARS-CoV-2. Os resultados revelaram que "uma porção significativa de pacientes de SARS-CoV-2 com cancro são capazes de desenvolver uma resposta imune humoral adequada", ou seja, o organismo é capaz de desenvolver mais anticorpos contra o vírus.O estudo incluiu 72 doentes, infetados com SARS CoV-2, dos quais 19 eram doentes oncológicos. A recolha de amostras para o Biobanco começou a 15 de março e estendeu-se até 17 de junho.

"Cerca de 58% dos doentes oncológicos conseguiram criar anticorpos e defender-se do vírus, independentemente da sua doença oncológica, do tipo de neoplasia e do estadio de gravidade", concluiu o estudo. Os restantes 42% mostraram uma resposta "persistentemente" mais fraca. Doentes tratados com quimioterapia nos 14 dias anteriores ao teste positivo à Covid-19 foram "o único fator estatisticamente alterado a estar associado a respostas sorológicas persistentemente fracas entre pacientes com cancro.



Portanto, em conclusão, a quimioterapia pode estar associada a uma fraca resposta sorológica entre doentes oncológicos e estes doentes têm uma resposta imunológica à SARS-CoV-2 mais fraca em relação aos que não têm cancro.



Dos 19 doentes oncológicos, uns estavam no estadio 1 a 2, outros em fase avançada, estadio 3 e 4, e, no que diz respeito à produção de anticorpos, o que se verificou foi que a redução de anticorpos de um doente em fase precoce ou avançada da doença "não foi estatisticamente significativo". Além disto, "todos os doentes, que foram tratados da mesma forma para o SARS-CoV-2, reagiram bem aos tratamentos".