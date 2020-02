Doentes recebem lembranças no Dia Internacional da Criança com Cancro

Os Barnabés, pessoas que vivem ou viveram com doença oncológica na infância/juventude, vão entregar lembranças a doentes internados nos centros de referência oncológica no sábado para assinalar o Dia Internacional da Criança com Cancro.

Além das lembranças aos doentes que estão internados, os Barnabés - que são a face da Acreditar - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro - vão distribuir flyers informativos nos centros de referência em oncologia pediátrica.

Em comunicado, a associação Acreditar chama a atenção para o facto de, apesar de a taxa de sobrevivência ser, em média de 80% e de ser reconhecida a qualidade dos tratamentos que são levados a cabo em Portugal, uma criança em cada cinco não se cura e dois terços dos sobreviventes viverá com efeitos colaterais a longo prazo.