"Doentes têm medo, mas é muito seguro": Hospital São João retoma cirurgias

A pouco e pouco o Centro Hospitalar de São João, no Porto, volta à normalidade. Nos últimos dias, foram retomadas as cirurgias programadas, que durante várias semanas estiveram suspensas. No ponto alto da pandemia, só as operações urgentes foram realizadas."É uma retoma progressiva, dentro das condições que vamos tendo. Não chega abrir as salas, temos também de ter condições nos serviç...