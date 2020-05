Dois bebés infetados com coronavírus a recuperar no Hospital D. Estefânia

Dois bebés com menos de um ano que contraíram Covid-19 continuavam ontem internados nos Cuidados Intensivos do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Tal como CM noticiou, as crianças estão a ser ventiladas e inspiram cuidados. Uma tem uma doença renal crónica grave e a outra uma doença hematológica grave, revelou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



