Dois bombeiros feridos em despiste de ambulância em Estremoz

Dois bombeiros da corporação de Estremoz sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de uma ambulância na Autoestrada 6 (A6), perto de Evoramonte, ocorrido na quarta-feira à noite, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que os dois bombeiros foram transportados para o hospital de Évora e que o acidente ocorreu ao quilómetro 93,7, no sentido Évora-Estremoz, no concelho de Estremoz, distrito de Évora.

O 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, Januário Coradinho, disse à Lusa que os dois bombeiros tiveram alta hospitalar na madrugada desta quinta-feira, adiantando que se registou a perda total da ambulância.

Os bombeiros regressavam de um transporte de uma doente do Centro de Saúde de Estremoz para o hospital de Évora.



O alerta foi dado às 23:29, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Estremoz e de Évora, uma viatura médica de emergência e reanimação de Évora e elementos da Brisa, além da GNR, num total de 22 elementos, apoiados por 11 viaturas.