Dois casos de Covid-19 com origem imprecisa contaminaram 12 pessoas na Madeira

Dois casos de covid-19 sinalizados recentemente na Madeira, em que a origem da contaminação é imprecisa, provocaram já mais 12 infetados, indicou esta sexta-feira o presidente do Governo Regional, quando três escolas e a Câmara Municipal do Funchal ativaram os planos de contingência.

"Temos 12 pessoas que já testaram positivo, mas é provável que possa aumentar", disse Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao Centro de Lavagem Elefante Azul, no Funchal.

O chefe do executivo apelou à população para não entrar em pânico e sublinhou que a situação não configura ainda um cenário de transmissão comunitária.

"Ainda não podemos chamar isso [transmissão comunitária]. Vamos fazer a avaliação. Mas é normal. Com a subida exponencial do número de infetados e estando a Madeira aberta ao exterior, é normal", realçou.

De acordo com o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), a Região Autónoma da Madeira assinalava na quinta-feira 161 infeções ativas, das quais 148 foram identificadas nas atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira.

Entretanto, a Secretaria Regional da Educação informou que três escolas no Funchal ativaram hoje os respetivos planos de contingência depois de alunos terem tido resultado positivo no teste para a covid-19.

A Câmara Municipal do Funchal também ativou o plano de contingência depois de ter tido conhecimento de que dois funcionários tiveram testes com resultado positivo para o novo coronavírus.

"O que eu recomendo é que os pais, os encarregados de educação e a comunidade educativa em geral cumpram as regras", declarou Miguel Albuquerque, reforçando: "Não vale a pena entrar em pânico."

O presidente do governo adiantou que o Serviço de Saúde da Madeira está a acompanhar a evolução pandémica e apelou a todas as famílias e todos os cidadãos para que "assumam as suas responsabilidades", nomeadamente mantendo o distanciamento físico e evitando concentrações de pessoas.