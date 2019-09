Dois concelhos do distrito de Faro em risco máximo de incêndio

Os concelhos de Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio os concelhos de Aljezur, Monchique, Silves, Loulé, S. Brás de Alportel,Tavira (Faro), Odemira (Beja), Abrantes, Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Marvão e Nisa (Portalegre).Em risco muito elevado de incêndio estão ainda os concelhos de Vila de Rei, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão (Castelo Branco) e Vinhais (Bragança).Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.