Dois concelhos recuam no desconfinamento, um avança e dois mantê-se: As mudanças no mapa de risco da Covid

Dois concelhos portugueses recuam no desconfinamento, um avança e dois não avançam. São estas as mudanças no mapa de risco da Covid-19 em Portugal. As alterações foram comunicadas esta quinta-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após Conselho de Ministros.

Avança no desconfinamento o concelho de Resende. Arganil e Lamego são os concelhos que não avançam, enquanto Odemira e Montalegre recuam. Estes concelhos, com exceção de Resende (que avança para a última fase de desconfinamento), ficam assim com as regras da fase de desconfinamento correspondente ao dia 19 de abril.

Diz Mariana Vieira da Silva que "o concelho de Odemira encontra-se todo na mesma situação", sublinhando que, esta semana, "continua a ter uma incidência acima de 140 casos por 100 mil habitantes".



Assim, neste momento, dos 278 concelhos de Portugal, apenas 274 estão numa fase anterior do desconfinamento: Arganil, Lamego, Odemira e Montalegre.



Concelhos em alerta arriscam passo atrás no desconfinamento

Segundo comunicou Mariana Vieira da Silva, há 10 concelhos em situação de alerta que arriscam voltar atrás na fase de desconfinamento: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Lagoa, Oliveira do Hospital, Santa Comba Dão, Tavira, Vila do Bispo, Vila Nova de Paiva e Golegã.



Estes concelhos têm uma incidência da Covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes.



Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro apresentado esta sexta-feira

Mariana Vieira da Silva anunciou também o Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, que será apresentado em pormenor esta sexta-feira.



Segundo comunicado do Conselho de Ministros, o plano de estímulo à economia e à atividade turística, "estrutura-se em quatro pilares de atuação – apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro – com o intuito de criar mais valor e contribuir de forma expressiva para o crescimento do Produto Interno Bruto e para uma distribuição mais justa da riqueza".



Conselho de Ministros aprova seis patrulhões por 352 milhões de euros

Em seguida, no âmbito do Dia da Marinha, foi anunciada a aprovação uma resolução que autoriza a aquisição de seis novos Navios Patrulha Oceânicos (NPO), da classe «Viana do Castelo, modelo do qual existem quatro no ativo. Os novos NPO de 3a série estão previstos na Lei da Programação Militar de 2019, onde estão inscritos 352 milhões de euros (mais IVA) para a construção e aquisição dos navios. A entrega será faseada, sendo que o primeiro está previsto para o final de 2023.