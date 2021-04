Dois eventos familiares causaram mais de um terço dos casos de Covid-19 na Figueira da Foz

Na Figueira da Foz, mais de um terço dos casos de infeção pelo vírus que provoca a covid-19 resultaram de dois eventos familiares e o presidente da Câmara voltou hoje a apelar ao cumprimento das regras.

A Figueira da Foz é um dos seis concelhos do país (juntamente com Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Penela e Marinha Grande) que não avança para a próxima fase de desconfinamento, por ter tido duas avaliações sucessivas em situação de risco, mantendo as restrições atualmente em vigor.

"Na realidade, hoje, o comportamento de alguns pode afetar todo um concelho, toda uma atividade económica, com incidência muito particular na restauração e hotelaria, que tem sido um dos setores que mais tem sofrido com este confinamento", disse à agência Lusa Carlos Monteiro.