Dois focos de coronavírus em Paços de Ferreira: escola e empresa de móveis encerradas

Foram confirmados dois focos de contaminação do coronavírus no concelho de Paços de Ferreira. Um deles, com seis casos confirmados, na Escola Básica n.2 (Centro Escolar de Paços de Ferreira) e o outro numa empresa de móveis, com três casos positivos.A empresa, localizada na freguesia de Eiriz, foi encerrada por ordem da Direção-Geral da Saúde até dia 11 e os funcionários vão cumprir quarentena.A escola será encerrada esta segunda-feira. As aulas já terminaram mas os funcionários, que continuavam a trabalhar, também terão de ficar em isolamento.