Idosos de lar em Vila Nova de Famalicão recebem alta hospitalar após vencerem batalha contra coronavírus

Dois utentes de um lar em Vila Nova de Famalicão tiveram alta hospitalar depois terem estado internados no Hospital das Forças Armadas, no Polo do Porto, depois de terem vencido o coronavírus.



A Sra. Perfeita e o Sr. José, de 87 e 83 anos, regressaram ao lar na ambulância dos Bombeiros de Vila Nova de Famalicão.

