Dois idosos do Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro morrem infetados com coronavírus

Dois idosos do Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, morreram infetados com coronavírus.Nesta unidade há ainda registo de 36 utentes e 20 trabalhadores infetados. Internados, também com Covid-19, estão oito idosos. Este balanço foi feito na passada sexta-feira.No concelho em causa já foram confirmados mais de 1000 casos de infeção pelo novo coronavírus.