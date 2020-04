Dois idosos de um lar pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Lamego estão infetados com o novo coronavírus.Segundo o que oconseguiu apurar, os utentes desta unidade sénior localizada na freguesia de Arneirós não apresentam sintomas da Covid-19, no entanto, depois de realizarem os testes, o resultado foi positivo.De acordo com o boletim relativo à evolução da pandemia em Potugal, no concelho de Lamego há o registo de 16 casos positivos para o novo coronavírus.