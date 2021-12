Dois infetados com Covid-19 a bordo de navio da Marinha em missão nos Açores

Dois militares da tripulação do NRP Setúbal, que se encontra em missão nos Açores, acusaram positivo à Covid-19.

Um dos infetados andava há vários dias com sintomas gripais. No entanto, os testes de antigénio realizados a bordo deram sempre negativo. Segundo explicou ao CM fonte oficial da Armada, o militar foi realizar um teste PCR ao hospital da Horta (ilha do Faial) e este acusou positivo. Foram também testados dois outros militares que partilham o mesmo camarote com o primeiro. Um deles também acusou positivo. Os três estão isolados, fora do navio, cumprindo indicações das autoridades de Saúde.

O NRP Setúbal prossegue a missão, afirma a Marinha. Tem 51 militares e estavam todos vacinados à partida para a missão.