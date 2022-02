Dois inspetores do SEF recusam revista após dispararem alarme de segurança e embarcam em voo

Dois inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) recusaram ser revistados no Aeroporto de Lisboa e embarcaram num voo da TAP com destino à Guiné-Bissau, avançaram esta sexta-feira fontes aeronáuticas à agência Lusa.

Segundo estas fontes, quando os inspetores do SEF passavam pelo pórtico de segurança, este alarmou, mas os dois elementos recusaram a revista pelos seguranças da empresa privada que presta serviço no Aeroporto de Lisboa, e embarcaram, sem serem revistados, no voo da TAP com destino à Guiné-Bissau, pelas 09h00 de quinta-feira.

Contactado pela Lusa, o SEF disse hoje que foi notificado da ocorrência pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), tendo ordenado a abertura de um "processo de averiguações".