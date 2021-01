Dois lares da Misericórdia de Mêda com 97 utentes e 32 funcionários infetados com Covid-19

O surto de infeções com o novo coronavírus em dois dos três lares de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Mêda atingiu 97 utentes e 32 funcionários, disse hoje à agência Lusa o provedor da instituição.

Segundo Anselmo Sousa, que também é o presidente da Câmara Municipal de Mêda, no distrito da Guarda, os surtos de infeções com covid-19 verificam-se no Lar Joaquim Nunes Saraiva - Fase 1 (que possui um total de 70 utentes) e no Lar de Nossa Senhora de Fátima (com 46 utentes).

O responsável disse à Lusa que no Lar Joaquim Nunes Saraiva -- Fase 1 foram detetados, na semana passada, 65 doentes e 26 funcionários infetados com o novo coronavírus, sendo que dois utentes, com patologias graves associadas, acabaram por falecer.