Dois médicos infetados com coronavírus no Centro de Saúde de Aljustrel

Dois médicos do Centro de Saúde de Aljustrel estão infetados com o vírus da covid-19 e há apenas um médico a realizar consultas, disse esta quarta-feira à Lusa a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Após ter sido detetada a infeção nos dois médicos, o centro de saúde fechou na segunda-feira para desinfeção e reabriu na terça-feira e, desde então, está a funcionar com um único médico, que efetua consultas de recurso nos períodos da manhã e da tarde, explicou Conceição Margalha.

Segundo a responsável, mantém-se a prestação de "todos os cuidados de enfermagem" no Centro de Saúde de Aljustrel, no distrito de Beja, e nas respetivas extensões de saúde e nos domicílios de utentes.