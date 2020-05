Dois mil pescadores começam a fazer testes ao coronavírus

Dois mil pescadores de vários portos do País vão começar esta sexta-feira a ser testados ao novo coronavírus, anunciou o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. "Vamos começar com dois mil testes a pedido das associações de pescadores", afirmou esta quinta-feira o ministro, à margem de uma visita ao Oceanário de Lisboa. "É algo que os pescadores estavam a pedir porque, obviamente, trabalham em ambientes confinados ...

