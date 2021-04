Dois milhões de portugueses já foram vacinados contra a Covid-19

O Relatório da Vacinação revela que 2 015 225 pessoas (20% da população) já foram vacinadas com uma dose e, destas, 689 329 (7% da população) têm a vacinação completa. Na última semana foram administradas 420 mil vacinas, que permitiram completar a imunização em 53 mil pessoas.







Dois em cada dez portugueses já foram vacinados contra a Covid-19 e quase 690 mil têm a vacinação completa.O Relatório da Vacinação revela que 2 015 225 pessoas (20% da população) já foram vacinadas com uma dose e, destas, 689 329 (7% da população) têm a vacinação completa. Na última semana foram administradas 420 mil vacinas, que permitiram completar a imunização em 53 mil pessoas.

O coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, anunciou ao fim da tarde desta terça-feira que daqui a duas semanas a média diária de vacinados deve ser de 100 mil.



“Estamos a entrar na fase de libertar a economia”, explicou, numa intervenção na abertura da campanha nacional ‘Conversas com Cientistas - Décadas de Ciência para Dias de Vacinas’. O responsável reiterou ainda a intenção de ter todas as pessoas com mais de 60 anos vacinadas na 3ª semana de maio.





Também esta terça-feira, a Comissão Europeia exortou os países da União Europeia a utilizarem a vacina da farmacêutica Janssen contra a Covid-19, depois de a Agência Europeia do Medicamento ter garantido que os benefícios desta superam os riscos de coágulos sanguíneos.