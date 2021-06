Dois mortos e 1233 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas 1.233 novos casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e mais duas pessoas morreram com covid-19, com mais 13 pessoas internadas, segundo a Direção-Geral da Saúde.

O boletim epidemiológico desta quinta-feira regista um total de 364 pessoas internadas, das quais 88 em unidades de cuidados intensivos, onde entraram mais cinco doentes.

É o número mais alto de internamentos com covid-19 desde 26 de abril, quando estavam internadas 365 pessoas.

A maior parte dos novos casos de infeção (804) foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo.

As autoridades de saúde contam mais 569 casos ativos, num total de 26.817, enquanto 662 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 817.754 desde os primeiros casos de infeção.

O número de contactos em vigilância aumentou em 1.445 nas últimas 24 horas e atinge agora 33.732 pessoas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.057 pessoas com covid-19 e foram registados 861.628 casos de infeção.

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 situa-se em 1,12 e a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes está em 91.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo contam-se até agora 328.773 casos de infeção e 7.234 mortes com covid-19, uma das quais nas últimas 24 horas.

A região Norte tem esta quinta-feira 196 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 343.006 casos de infeção e 5.361 mortes desde o início da pandemia, uma das quais nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 81 casos, acumulando-se 120.772 infeções e 3.025 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 47 casos, totalizando 30.547 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim desta quinta-feira revela que foram registados 73 novos casos, acumulando-se 22.852 infeções e 364 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou doze novos casos, totalizando 9.815 casos e 69 mortes com covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm esta quinta-feira 20 novos casos e contabilizam 5.863 casos e 33 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 469.195 mulheres e 392.030 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 403 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.956 eram homens e 8.101 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.