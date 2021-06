Dois mortos e 1556 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta quinta-feira mais dois mortos e 1556 novos casos de Covid-19.O País regista desde o início da pandemia um total de 17 079 óbitos e 869 879 casos confirmados da doença.De acordo com o mais recente relatório da situação epidemiológica, há menos dez doentes internadas em enfermarias (427), mas mais seis em unidades de cuidados intensivos (106).A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 1049 novos casos, ou seja, 67% dos infetados. A região do Norte regista mais 197 casos; o Centro mais 110, o Alentejo mais 42 e o Algarve mais 130.As regiões autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais oito e 20 casos, respetivamente.Os dois óbitos contabilizados esta quinta-feira foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte.Há mais 869 recuperados da doença nas últimas 24 horas, num total de 823103.Na caracterização demográfica dos casos confirmados, 473 383 diziam respeito a mulheres e 396 077 a homens. Em termos de óbitos, 8965 eram indivíduos do sexo masculino e 8114 do sexo feminino.Em atualização