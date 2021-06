Dois mortos e 1604 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Segundo o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza até ao moemnto 17081 óbitos e 871 483 casos confirmados.





Portugal registou mais dois mortos e 1604 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.Segundo o mais recente relatório da situação epidemiológica, o País contabiliza até ao moemnto 17081 óbitos e 871 483 casos confirmados.



Nas últimas 24 horas mais 857 doentes recuperaram da doença. Há agora um total de 823 960 recuperados.



A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra esta sexta-feira 1049 novos casos. Segue-se a região Norte com mais 239, o Algarve com mais 159, o Centro com mais 120 e o Alentejo com mais 31.