Dois mortos e 406 infetados pelo coronavírus em Portugal nas últimas 24 horas

número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 407, para o total de 20 656.



O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal mantém-se de 0,92. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é de 57,7.









































































Em atualização

Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas em Portugal infetadas com a Covid-19. Há ainda a registar 406 novos infetados pelo coronavírus.O número de recuperados ultrapassou, este sábado, as 800 mil pessoas. Nas últimas 24 horas, 565 pessoas recuperaram da doença.O número de internamentos baixou para 260, menos 20 que ontem. As UCI estão agora com 74 doentes internados com Covid-19.Segundo o boletim da DGS, o