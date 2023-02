Dois novos livros de Bento XVI editados em Portugal

Dois novos livros do Papa Bento XVI, que morreu em 31 de dezembro de 2022, vão ser lançados em Portugal nos próximos meses, com "Deus é sempre novo -- Pensamentos Espirituais" a chegar às livrarias ainda em fevereiro.

Este livro é prefaciado pelo Papa Francisco, que considera que as suas páginas representam "uma espécie de 'síntese espiritual' dos escritos de Bento XVI: aqui brilha a sua capacidade de mostrar a profundidade da fé cristã de maneira sempre nova".

"O pensamento de Bento XVI é e permanecerá sempre como um pensamento e um magistério fecundo no tempo, porque se soube concentrar nos pontos de referência fundamentais da nossa vida cristã: em primeiro lugar, a pessoa e a palavra de Jesus Cristo, além das virtudes teologais, ou seja, a caridade, a esperança, a fé. E, por tudo isto, a Igreja lhe estará sempre grata. Para sempre", escreve Francisco no prefácio.

A editora Lucerna, numa nota sobre este livro, recorda que "as palavras de Bento XVI alimentaram a fé dos crentes e questionaram a inteligência dos não-crentes. A sua paixão pela pessoa de Cristo e pelos acontecimentos do cristianismo saldou-se numa argumentação simples e fascinante, na qual a profundidade da sabedoria teológica se desdobrava numa comunicação acessível a todos".

A obra será lançada em Lisboa no dia 28 de fevereiro no auditório da Igreja de Santa Joana Princesa, no âmbito dos "Encontros sobre Bento XVI", com apresentação de João César das Neves, e em Fátima, no dia 04 de março, com apresentação do cardeal António Marto.

No segundo trimestre do ano, a Lucerna editará "O que é o cristianismo -- quase um testamento espiritual", livro que Joseph Ratzinger preparou nos últimos anos e que deixou pronto para ser publicado logo após a sua morte.

Ainda durante o primeiro trimestre e em parceria com a edição portuguesa da Communio -- Revista Internacional Católica, será publicado "A beleza da fé à luz da razão - artigos da revista Communio", contendo os textos de Joseph Ratzinger/Bento XVI divulgados naquela revista, acrescentados de um texto original do pontífice alemão.