Dois novos remédios renovam esperança de doentes com Paramiloidose

Patologia também conhecida como 'doença dos pezinhos' é considerada muito rara.

Por Miguel Balança | 06:00

Uma herança dura, incapacitante e que é fatal por natureza. A Amiloidose ATTR hereditária, conhecida em Portugal por Paramiloidose ou doença dos pezinhos – porque é nos membros inferiores que primeiro se manifesta – afeta cerca de 2 mil doentes no nosso país.



É por cá que se concentra o maior número de casos - estima-se que em todo o Mundo afete cerca de 50 mil pessoas. A preponderância genética continua a sentenciar mais famílias no Norte, no território entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, região onde foi identificada pela primeira vez, há oito décadas.



O tratamento não conduz à cura: passa por terapêutica oral (que se limita a controlar e estabilizar sintomas) e pelo transplante hepático em doentes elegíveis. E uma só cópia do gene mutado, herdada de um dos progenitores, é suficiente para que a doença se manifeste.



Transposta para Portugal em junho de 2012 a diretiva da Agência Europeia do Medicamento (EMA), foi aprovado no mesmo ano o acesso gratuito por parte dos doentes portugueses ao medicamento que renovava a esperança da cura.



Atualmente, cerca de 400 doentes estão em tratamento com o Tafamidis, que os estudos acreditam ser capaz de travar a doença em 60% dos casos.



No início do mês, e a poucos dias de se comemorar o Dia Mundial das Doenças Raras (a 28), a esperança voltou a sair renovada.



Dois novos remédios - Patisiran e Inotersen - entraram para o Plano de Acesso Precoce do Infarmed, após aval prévio da EMA.



No total, 80 doentes preparam-se para ter acesso à nova terapêutica.



"Sintomas são muito variados"

Carlos Figueiras, pres. Ass. Port. de Paramiloidose

CM - Quais são os sintomas da doença?

Carlos Figueiras – Diminuição ou perda de sensibilidade à temperatura, formigueiro ou dormência e dor intensa. Noutros casos, as manifestações iniciais da doença podem caracterizar-se por perda de peso involuntário, alterações do trânsito intestinal, problemas digestivos e urinários.

– Que fatores podem atrasar o diagnóstico?

– O facto de ser uma doença rara e os sintomas serem muito variados podem levar a um diagnóstico complexo e moroso.

– Qual a esperança de vida?

– Sem tratamento, os sintomas agravam-se progressivamente e a esperança média de vida depois do aparecimento dos sintomas ronda os 10-15 anos.



SAIBA MAIS

1939

ano em que a doença dos pezinhos foi descrita, pela primeira vez, na população portuguesa, na zona da Póvoa de Varzim, pelo neurologista e professor Corino de Andrade. Em 1952, publicou a descoberta na prestigiada revista científica ‘Brain’.



Centros de referência

Há 2 centros de referência para o tratamento e acompanhamento da doença: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (Hospital de Sta. Maria) e Centro Hospitalar Universitário do Porto (Hospital de St. António).