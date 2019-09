Dois sismos sentidos em menos de 24 horas em Portugal

Foi o segundo tremor de terra sentido no território do Continente em menos de 24 horas.Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II, na escala de Mercalli modificada, na região de Reguengos de Monsaraz.No domingo, pelas 22h29, foi registado um outro sismo de magnitude de 1.5, na escala de Richter, com epicentro a cerca de cinco quilómetros de Sátão.Este sismo na região da Beira Alta também não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II, da escala de Mercalli modificada, na área de Sátão.