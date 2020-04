Dois utentes infetados com coronavírus num lar em Lamego

Dois utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia em Arneirós, em Lamego, estão infetados com a doença covid-19, mas com situação clínica estável, revelou hoje a instituição.

Segundo a Santa Casa da Misericórdia de Lamego, no distrito de Viseu, os dois idosos estão em isolamento, separados dos restantes utentes, "com o objetivo de evitar a disseminação da infeção".

Foram ainda feitos testes "a todos os profissionais" que trabalham no lar, estando agora a aguardar os respetivos resultados", refere a instituição.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, existem 16.585 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 598 (+3,7%).

Há ainda a registar 504 mortos em consequência do novo coronavírus, mais 34 do que no sábado (+7,2%).

Dos infetados, 1.177 estão internados, 228 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.