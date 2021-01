Dois vereadores da Câmara de Municipal de Monção infetados com coronavírus

Dois dos três vereadores da maioria da Câmara de Monção, que exercem funções em regime de permanência, estão infetados com SARS-CoV-2, informou esta quarta-feira o presidente daquela autarquia do distrito de Viana do Castelo, que testou negativo.

Em declarações à agência Lusa, o social-democrata António Barbosa adiantou que o vice-presidente e uma vereadora "estão bem, a cumprir o confinamento obrigatório".

A Câmara de Monção é composta por quatro elementos do PSD, sendo que apenas três, o presidente da Câmara e dois vereadores, exercem funções em regime de permanência.

A oposição integra três elementos do PS.

António Barbosa adiantou que o município tem vindo a fazer, periodicamente, testes aos cerca de 360 entre funcionários municipais e auxiliares nas escolas do concelho.

"No sábado realizados testes a 150 funcionários municipais e o resultado de dois trabalhadores foi positivo".

