Domingo com sol e temperaturas a chegar aos 25 graus. Bom tempo prolonga-se para o resto da semana

Especialistas avançam que temperaturas estão acima do esperado para esta fase do ano.

09:02

Este domingo pode contar com temperaturas máximas a rondar os 25 graus. O bom tempo vai prolongar-se para o resto da semana.A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e avança que o fim de semana vai terminar com o céu pouco nublado durante a manhã e sol previsto para a parte da tarde. Apesar da temperatura máxima estar acima do habitual para esta época do ano, os especialistas garantem que há registo de um acentuado arrefecimento noturno.

São esperadas temperaturas máximas de 22 para Lisboa, 23 para o Porto e Faro e 25 para Santarém.



Para o início da semana, os meteorologistas avançam que o bom tempo se vai manter, mas que há um registo de baixa de temperaturas a partir de quarta-feira.