Santuário de Fátima sem fiéis transmite cerimónias pascais online

Devido à proibição de circulação entre concelhos, as celebrações da Páscoa em Fátima estão só abertas à participação dos fiéis residentes no concelho de Ourém, o que faz com que haja poucos peregrinos no recinto do Santuário. Os rituais nas cerimónias são adaptados ao momento sanitário que o País atravessa.O padre Francisco Pereira adianta que "na missa de Domingo de Ramos, cada peregrino levou o ramo para a bênção, não havendo a habitual distribuição no Santuário, e na missa da Ceia do Senhor omitiu-se o lava-pés".O Santuário de Fátima apostou este ano, pela primeira vez, na transmissão online das cerimónias pascais, aguardando pelo regresso dos fiéis em maior número, dentro do estabelecido no plano de contingência.