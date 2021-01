Morreram um total de 708 pessoas em Portugal, no último domingo. Relativamente ao mesmo dia do ano passado, foram registados mais 328 óbitos, pelo que, subtraídas as 252 mortes por Covid-19, existe um acréscimo de 76 mortes, face a 24 de janeiro de 2020. Dados do ministério da Saúde, atualizados até às 20h de ontem, indicam que um total de 297 portugueses morreram, este domingo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, 171 no Norte, 141 no Centro, 48 no Alentejo, 25 no Algarve, 13 na Madeira e seis nos Açores. Sete das mortes registadas oficialmente não estavam ontem discriminadas por regiões do País.





O domingo 24 de janeiro de 2021, com registo de 708 óbitos por todas as causas, é o quarto dia do ano com maior número de mortos, depois do dia 20 de janeiro (742), do dia 22 (723) e do dia 23 (711).

Pior país do Mundo em casos e mortes



Portugal era ontem o país em pior situação de novos casos e mortes por milhão de habitantes na média dos últimos sete dias. O País surge no topo da tabela de óbitos, com 27 vítimas mortais, seguido por Eslováquia (18,9) e Eslovénia (14,9), segundo dados da universidade Johns Hopkins (EUA). Portugal regista ainda 1142 novos casos por milhão de habitantes, um recorde mundial – segue-se Andorra (647) e o Montenegro (616).