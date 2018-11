Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingo marcado por chuva forte e alerta amarelo para vários distritos do país

Temperaturas máximas registadas apresentam uma diminuição em todas as regiões de Portugal Continental.

08:46

Segundo informação avançada pelo Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo pode contar com chuva persistente e por vezes forte.



A mesma fonte garante que a situação meteorológica vai fazer-se acompanhar por um aviso amarelo nas localidades de Lisboa, Porto, Faro, Viseu, Guarda, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga.



Também se vai registar uma diminuição da temperatura máxima em todas as regiões do país. Em Lisboa pode contar com 17 graus de temperatura máxima, 14 no Porto e 19 em Faro.