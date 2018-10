Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingo marcado por frio e vento forte

Termómetros vão atingir os 0º nalgumas regiões do país e há possibilidade de neve.

07:57

A massa de ar polar fria que está a atingir o continente vai continuar a baixar as temperaturas, com os termómetros com mínimas que podem atingir os 0º. Este domingo vai registar-se vento forte na região do litoral oeste, onde se podem também registar aguaceiros. Nas terras altas do norte e do centro é previsível que neve.



As temperaturas mínimas baixam até aos 0º na Guarda e as máximas vão até aos 16º em Faro. Em Lisboa, capital portuguesa, a mínima é de 8º, ao passo que a máxima atinge os 14º.



No Porto, o temperatura máxima ronda os 16º e a mínima é de 5º.