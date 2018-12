Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingo marcado por nevoeiro e subida das temperaturas

Previsão é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

08:02

Durante este domingo pode contar com períodos de céu muito nublado, com possibilidade de precipitação fraca no Minho e Douro Litoral.



Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, em especial a partir da tarde.



Há registo de uma pequena subida da temperatura mínima, apesar do nevoeiro que deve persistir até ao inicio da tarde.



Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão chegar aos 16 graus no Porto, 17 em Lisboa e 19 em Faro.