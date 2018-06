Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingos Farinho foi indicado por universidade

Em causa o júri do concurso de ingresso de novos magistrados.

08:45

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, esclareceu esta quarta-feira no Parlamento que o professor de Direito Domingos Farinho, que está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de ter recebido 100 mil euros para redigir a tese de José Sócrates, foi indicado pela Universidade de Lisboa, e não pelo Governo, para júri do concurso de ingresso de novos magistrados, no Centro de Estudos Judiciários (CEJ).



No Parlamento, a ministra explicou que a direção do CEJ recorre a meios externos para formar o júri dos concursos, pedindo aos conselhos superiores das magistraturas e às universidades que indiquem pessoas credenciadas para o efeito.