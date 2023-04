A dona de uma cadela foi formalmente acusada pelo Ministério Público de quatro crimes de morte e maus-tratos a animal de companhia, punidos com a pena acessória de proibição de privação do direito de detenção de animais de companhia pelo período máximo de seis anos.



A pastor-alemão Cali foi resgatada em julho do ano passado, pelo grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA), de uma casa em Santo António dos Cavaleiros, Loures, após uma denúncia de moradores a dar conta de que uma cadela estava gravemente ferida depois de tentar escapar do interior de uma habitação, onde estava aprisionada.









