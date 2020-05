Dono de restaurante detido por não cumprir limite de ocupação do espaço

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A PSP deteve, no sábado, o proprietário de um estabelecimento de restauração pelo crime de desobediência, por não estar a respeitar as normas impostas ao setor no que toca ao limite da ocupação do espaço destinado aos clientes (50% da capacidade total). A infração, cometida no concelho da Amadora, foi a primeira comunicada pelas autoridades desde que foi permitida a reabertura de restaurantes, cafés e pastelarias, ...