No primeiro semestre do ano, as dormidas no turismo cresceram 18,8% (7,7% nos residentes e 24,2% nos não residentes), a que correspondem aumentos de 31,8% nos proveitos totais e 34% nos relativos a aposento face ao mesmo período de 2022, divulgou, na segunda-feira, o INE. Comparando com os níveis de 2019, ano antes da pandemia, registam-se aumentos de 38,3% e de 41,7%, respetivamente.









