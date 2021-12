Dos submarinos à vacinação contra a Covid-19. Conheça o percurso de Gouveia e Melo

Henrique Gouveia e Melo, que será segunda-feira empossado no cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada, ficou conhecido dos portugueses ao assumir a coordenação da "task-force" da vacinação contra a covid-19, depois de uma longa carreira na Marinha.

Foi em 3 de fevereiro deste ano que o agora almirante de 61 anos, submarinista, assumiu a 'task force' - após a demissão de Francisco Ramos devido a irregularidades no processo de vacinação -, embora estivesse desde o início da pandemia no planeamento das ações das Forças Armadas no terreno.

A partir desse dia, vestiu o camuflado para "uma guerra" contra o vírus SARS-CoV-2, e tornou-se uma cara conhecida dos portugueses. Um dos passos decisivos foi o arranque dos centros de vacinação e o momento mais conturbado ocorreu em 14 de agosto, quando Gouveia e Melo foi a Odivelas acompanhar a vacinação de jovens e acabou insultado à entrada por cerca de 30 negacionistas, que o acusaram de "assassino".