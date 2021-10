Dose de reforço da Pfizer "pode ser considerada" para maiores de 18 anos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse esta segunda-feira que doses de reforço da vacina anticovid-19 da BioNTech/Pfizer "podem ser consideradas" para pessoas com mais de 18 anos, após seis meses da segunda dose, para aumentar os anticorpos.

"O comité de medicamentos humanos da EMA avaliou dados sobre a Comirnaty [nome comercial da vacina da BioNTech/Pfizer] que revelam um aumento nos níveis de anticorpos quando uma dose de reforço é dada aproximadamente seis meses após a segunda dose em pessoas de 18 a 55 anos de idade e, com base nestes dados, concluiu que as doses de reforço podem ser consideradas pelo menos seis meses após a segunda dose para pessoas com 18 anos de idade ou mais", indica a EMA em comunicado de imprensa.

O regulador da União Europeia (UE) vinca que "é importante distinguir entre a dose extra para pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos e as doses de reforço para pessoas com sistemas imunitários normais", no mesmo dia em que anunciou apoiar uma terceira dose da vacina anticovid-19 da BioNTech/Pfizer e da Moderna para pessoas com "sistemas imunitários gravemente enfraquecidos", após 28 dias.