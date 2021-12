A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está a produzir efeitos nos maiores de 70 ao registar-se na última semana "uma desaceleração" no número de novos casos, segundo as "linhas vermelhas" da pandemia hoje divulgadas.

O relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) precisa que "há uma tendência crescente da incidência cumulativa a 14 dias nos grupos etários com idades inferiores a 70 anos", sendo a mais elevada no grupo das crianças com menos de 10 anos com 690 casos por 100 000 habitantes.

"O grupo etário dos indivíduos com 80 ou mais anos apresentou uma incidência cumulativa a 14 dias de 165 casos por 100 000 habitantes, que reflete um risco de infeção inferior ao apresentado pela população em geral", acrescenta a análise de risco da pandemia.