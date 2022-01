As pessoas com dose de reforço da vacina contra a Covid-19 há mais de 14 dias vão passar a ficar isentas de testagem para determinados locais e atividades. O teletrabalho vai continuar obrigatório até dia 14 (depois passa a recomendado) e as lojas podem avançar com saldos e promoções a partir de segunda-feira, mas com limite de um cliente por cada 5 metros quadrados.